Маск оценил предсказания Медведева на 2023 год Маск назвал «эпичными» предсказания зампреда Совбеза РФ Медведева на 2023 год

Фото: Социальные сети

Американский миллиардер Илон Маск с энтузиазмом откликнулся на предсказания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на 2023 год. Он назвал эти умозаключения эпичными. Соответствующую запись Маск оставил в Twitter.

Эпичный тред, — написал бизнесмен и отметил аккаунт Медведева.

Другой публикацией он отреагировал на сообщения Медведева с помощью эмодзи с открытым от удивления ртом.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ сделал футуристический прогноз на следующий год, где он по пунктам предположил, что может произойти. Впереди списка прогнозов Медведев написал, что «перед новым годом все любят делать прогнозы, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных». В числе его прогнозов также указаны те события, которые Медведев предрекал и ранее, например захват Польшей и Венгрией западных областей Украины. Под пунктом № 8 зампред Совбеза указал на начало гражданской войны США, в результате которой штаты Калифорния и Техас станут самостоятельным государствами, а бизнесмен Илон Маск победит на президентских выборах. Всего сделано 10 прогнозов.