Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2 Илон Маск назвал немецкие танки Leopard 2 очень уязвимыми для ПТРК

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2. Он в Twitter написал, что такие потери возможны.

Один из пользователей соцсети разместил пост про то, что украинский замминистра иностранных дел Андрей Мельник требовал от Германии поставить больше Leopard 2. Однако он отметил, что, «за последние дни, танки разрывают в клочья». Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования боевых машин.

Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами, — написал Маск в комментарии под его постом.

Бизнесмен считает, что танков должно быть «либо много», либо «не быть» вообще. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что страны Запада поставили Киеву около 60 танков Leopard 2.

Ранее сообщалось, что украинская армия могла потерять три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Боевые машины из финской партии распознали на фотографиях с уничтоженной техникой ВСУ в Запорожской области.