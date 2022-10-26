Маск объявил себя «главным по твитам» Маск обновил описание профиля в Twitter, назвав себя «главным по твитам»

Фото: Социальные сети

Американский миллиардер Илон Маск обновил описание своего профиля в социальной сети Twitter. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам». Ранее сообщалось, что в Маск намерен завершить сделку по покупке компании до конца текущей недели.

Chief Twit, — указал Маск.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году, ее основной продукт — одноименная социальная сеть, в которой пользователи обмениваются короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по покупке соцсети.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о его приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался. Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

В сентябре акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети гендиректору SpaceX за $44 млрд, по цене $54,20 за акцию.