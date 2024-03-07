Маск объявил о важном изменении в Twitter Reuters: в Twitter могут перестать показывать лайки и репосты под постами

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Американский миллиардер Илон Маск и владелец Twitter (X) заявил, что соцсеть может отказаться от лайков и репостов под публикациями, сообщает агентство Reuters. По словам бизнесмена, эти данные загромождают посты пользователей и портят их визуальное оформление.

Кроме прочего, предприниматель объявил еще об одном изменении. Речь идет о добавлении возможности отправлять платежи другим пользователям социальной сети. Однако для этого компании необходимо получить лицензию, которая разнится в каждом штате США. Так, по словам Маска, Twitter получит документ в Нью-Йорке в течение нескольких месяцев, а в Калифорнии уже в апреле. Южные штаты и вовсе уже выдали необходимые соцсети лицензии.

Ранее сообщалось, что Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT. Бизнесмен считает, что она нарушила основное условие, которое гласит, что искусственный интеллект необходимо развивать на благо человечества, а не ради прибыли. В иске миллиардера указывается, что компания была обязана оставить открытым исходный код своей технологии. После начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в «дочку» корпорации, уверен Маск.