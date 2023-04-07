Маск объявил о скором запуске космического корабля Starship Маск: космический корабль Starship будет готов к запуску на следующей неделе

Фото: spacex.com

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship будет готов к запуску уже на следующей неделе. Ранее он анонсировал запуск корабля в апреле 2023 года. Соответствующеи заявление опубликовано в Twitter миллиардера.

Starship укомплектован и готов к запуску на следующей неделе, ожидая одобрения регулирующих органов, — написал Маск.

В середине марта предприниматель сообщал, что компания может запустить 120-метровый космический корабль Starship в конце третьей недели апреля. Он уточнил, что точная дата будет зависеть от «выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».

Корабль Starship предназначен для полетов в дальний космос. По задумке Маска, именно этот корабль должен доставить людей на Луну и Марс. Предприниматель предположил, что первые люди высадятся на поверхность Марса в течение десяти лет.

Также Маск заявил, что на колонизацию Марса потребуется потратить около $1 трлн. Разового полёта на Марс недостаточно — необходимо доставить туда средства коммуникации, медицинское оборудование и многое другое. Маск считает, что колонизация Марса необходима, так как рано или поздно на Земле может произойти какая-либо катастрофа и человечество окажется под угрозой вымирания, если останется на родной планете.