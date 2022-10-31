Маск объявил о пересмотре процедуры верификации аккаунтов в Твиттере Маск объявил о полном пересмотре процедуры верификации аккаунтов в «Твиттере»

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter, объявил о полном пересмотре процедуры верификации страниц пользователей платформы. Соответствующая информация появилась в аккаунет Маска в Twitter. При этом никаких подробностей он не привел.

Сейчас весь процесс верификации пересматривается, — отметил Маск.

В результате верификации — проверки подлинности страницы — рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. Правила платформы предполагают, что для проверки подлинности страница должна быть активной и быть связана «хорошо известному человеку или бренду».

28 октября телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск принял руководство компанией Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру.

Издание The New York Times ранее сообщило, что Илон Маск отдал распоряжение с 29 октября приступить к увольнению сотрудников Twitter. По данным издания, увольнения будут происходить до 1 ноября. В этот день сотрудники компании должны получить гранты в виде акций в качестве части их компенсации. В NYT отмечают, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.

Маск опроверг данную информацию.