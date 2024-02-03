Маск объяснил отзыв более двух миллионов автомобилей Tesla Маск: Tesla отзывает более 2 млн машин для замены нескольких пикселей на экране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отзыв более двух миллионов автомобилей Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране, об этом он написал в соцсети Twitter (X). Он отметил, что неполадки могут быть устранены дистанционно.

Этот отзыв — это же буквально изменить несколько пикселей на экране в рамках обновления по беспроводной связи. По этому устаревшему стандарту телефоны «отзывают» каждые несколько недель, — заявил Маск.

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) ранее сообщило, что Tesla отзывает более двух миллионов машин компании, которые были произведены с 2012 года. В их числе оказался и Cybertruck. Причиной стал слишком маленький шрифт на предупреждающих индикаторах.

Ранее стало известно о возможном переезде Tesla в Техас. Маск провел опрос в соцсети Twitter (X), согласно которому 87,1% проголосовали за перерегистрацию компании в этом штате. Бизнесмен заявил, что акционеры автоконцерна немедленно проведут голосование по данному вопросу. При этом штаб-квартира Tesla располагается в Техасе, а ряд крупных американских изданий, в том числе Bloomberg и WSJ, писали, что Маск намерен построить в этом штате «собственный город» и даже открыть университет.