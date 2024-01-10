Маск обвинил власти США в росте числа жертв на Украине Маск: траты США на украинский конфликт приносят в жертву молодежь

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Траты США на конфликт на Украине, где нет никакого прогресса, приносят в жертву молодежь страны, заявил американский предприниматель Илон Маск. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети Twitter (X) под скриншотом с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях , включая $65 млрд на нужды Киева.

Еще 65 млрд Украине? Какова стратегия выхода? <...> Я поддерживаю Украину, но, похоже, что это вечная война безо всякого прогресса. Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений. — написал Маск.

С предложением выделить Украине $65 млрд против $61 млрд, который запрашивал Белый дом, выступали авторы сенатского законопроекта, заблокированного республиканской оппозицией еще в декабре. Представители Республиканской партии требуют от Белого дома в обмен на одобрение дополнительных ассигнований провести радикальную миграционную реформу.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США больше не располагают средствами на помощь Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву.

До этого представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину «сколько потребуется». При этом он уточнил, что такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов.