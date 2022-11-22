Маск обвинил СМИ в распространении ложных данных о ЧП с ракетами в Польше Маск: Associated Press опубликовало ложный отчет о попадании российских ракет в Польшу

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Американский предприниматель Илон Маск обвинил агентство Associated Press в распространении ложных данных об упавших в Польше ракетах. Свое мнение миллиардер высказал в личном аккаунте в Twitter. При этом он подчеркнул, что не стал блокировать страницу агентства.

Во время спора о блокировке пользователей Маск заявил, что не блокировал даже «крайне левые аккаунты», которые «извергают абсолютную ложь».

Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны, — написал Маск.

Ранее стало известно, что агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту за недостоверный материал о падении российской ракеты на территории Польши. В агентстве пояснили, что он нарушил «строгие редакционные стандарты, имеющие решающее значение для миссии АР».

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.