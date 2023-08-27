Маск обвинил Минюст США в двойных стандартах Маск: Минюсту США придется подать в суд на самого себя

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency

Министерству юстиции США придется подать в суд на самого себя на фоне собственных двойных стандартов относительно дискриминации беженцев в стране, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) миллиардер Илон Маск. Таким образом он отреагировал на иск против своей компании SpaceX, которую обвинили в дискриминации беженцев.

Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя, — написал Маск, комментируя пост одного из пользователей о том, что минюст продвигает идею разрешения подавать заявления на работу в стране только людям, имеющим американское гражданство.

О судебном иске в отношении SpaceX стало известно в минувший четверг, 24 августа. В минюсте заявили, что с сентября 2018 года по май 2022 года в компании на регулярной основе отговаривали тех, кто просил убежища в стране или являлся беженцем, от подачи заявления на трудоустройство. По данным ведомства, такая практика нарушает Закон об иммиграции и гражданстве.

По данным минюста, свои действия в SpaceX объясняли экспортными ограничениями в отношении своей продукции, однако в ведомстве подчеркнули, что закон не ограничивает права беженцев, которые не подпадают под какие-либо рестрикции в связи с подобными ограничениями.

Ранее Маск заявил о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество» (признан в России нежелательной организацией) финансиста и филантропа Джорджа Сороса. По словам миллиардера, причиной стало желание остановить «подавление свободы слова».