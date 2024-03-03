«Лучше что-нибудь с этим сделать»: Маск предупредил власти США о проблеме Маск: весь федеральный бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в Twitter (X) заявил, что федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам. Таким образом он ответил на сообщение, что Вашингтон считает своей главной проблемой самого Маска.

Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей и ни на что другое не останется! — предупредил он.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что госдолг страны впервые превысил отметку $34 трлн. Это стало рекордным показателем за всю историю существования государства.

Согласно оценкам бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с $1,6 трлн в 2024 финансовом году до $2,6 трлн — в 2034 году. Параллельно ожидается рост публичного долга страны с 99% ВВП на конец текущего года до 116% ВВП через десять лет — это станет рекордным значением за всю историю.

До этого Маск признался, что американцы даже не представляют всю мощь цензуры в Соединенных Штатах, где правит государственно-промышленный комплекс. Он объяснил преследования Вашингтона тем, что на его платформе Twitter (X) царит свобода слова.