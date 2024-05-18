Маск обратил внимание на доступность иностранных брендов в России Маск счел любопытным обилие иностранных брендов в России

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России. Об этом говорит его комментарий в соцсети Twitter (X) под постом на тему того, что в стране «нет практически ни одного бренда, которого нельзя было бы найти».

Маск обратил внимание на публикацию, в которой показаны российские магазины с обширно представленной продукцией западных торговых марок. Речь идет об электронике, ювелирных изделиях, одежде, обуви и игрушках.

Любопытно, — резюмировал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что власти США подталкивают Россию к созданию альянса с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Таким образом он отреагировал на визит президента РФ Владимира Путина в КНР.

Кроме того, американский бизнесмен назвал вопрос о взятии Россией под контроль Одессы последним нерешенным моментом в конфликте на Украине. Таким образом глава SpaceX прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте. Предприниматель добавил, что Россия наверняка не остановится, пока полностью не возьмет под контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Российские власти неоднократно заявляли об этом, напомнил он.