Маск обиделся на власти Делавэра и объявил о переезде компании Neuralink Bloomberg: производящая чипы для мозга компания Маска Neuralink переехала

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Компания Neuralink, занимающаяся производством чипов, которые вживляются в мозг, переезжает из штата Делавэр в другой штат США, передает Bloomberg. Это прокомментировал владелец компании Илон Маск в Twitter (X), отметив, что в Дэлавере лучше не регистрировать компании.

Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр, — написал он.

Как отмечает агентство, решение о переезде Neuralink миллиардер принял после того, как суд в штате Делавэр решил не выплачивать предпринимателю крупную сумму в размере $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla. Такой шаг негативно сказался на акциях компании, а также на состоянии Маска.

Агентство также напомнило о ранее появившихся сообщениях, что офис Tesla может переехать в Техас, этот вопрос будет решен на общем голосовании акционеров. При этом Маск провел опрос в соцсетях по этой теме, где большинство высказались за перерегистрацию Tesla.

Как ранее сообщалось, Маск намерен отказаться от использования мобильного телефона, а обмен сообщениями и звонками он хочет осуществлять через собственную соцсеть Twitter (X). Бизнесмен заявил, что уже через несколько месяцев он откажется от своего телефонного номера.