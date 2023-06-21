Маск обещал привезти в Индию Tesla и крупные инвестиции Маск после встречи с премьером Индии Моди обещал стране Tesla и крупные инвестиции

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Американский бизнесмен Илон Маск провел встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке в рамках трехдневного визита индийского лидера в Соединенные Штаты, передает РИА Новости. По словам Маска, он готов привлекать компанию Tesla и значительные инвестиции в Индию.

Я уверен, что Tesla будет в Индии, и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах <...>. Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем, — заявил бизнесмен по итогам встречи.

Кроме того, Маск выразил благодарность премьер-министру Индии за поддержку его инициатив. В завершение, Маск анонсировал свои планы посетить Индию в следующем году.

Весной агентство Bloomberg сообщало, что Россия на протяжении полугода становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. По данным аналитиков организации Vortexa, в марте Индия получала от РФ 1,64 млн баррелей сырья в день, что составляет 34% общего объема поставок нефти в страну.

В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Моди указал на приверженность Индии по поддержке всех инициатив, которые направлены на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе.