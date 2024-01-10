«Перейдут к вашим домам»: Маск пригрозил американцам мигрантами Маск: нелегальных мигрантов в США могут начать заселять в дома американцев

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Власти США в скором времени могут начать использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов, считает предприниматель Илон Маск. Так в соцсети Twitter (X) он отреагировал на новость о закрытии школы в Нью-Йорке с целью размещения там нелегалов.

Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам, — написал он.

В 2022 году власти американских штатов Техас, Аризона и Флорида стали перенаправлять мигрантов в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города. Таким образом они выражают протест против слишком мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Ранее Маск заявил, что люди, которые содействую нелегальной миграции в США, должны нести уголовную ответственность. Таким образом предприниматель отреагировал на предстоящее заседание комитета палаты представителей Конгресса США по поводу импичмента главы Министерства внутренней безопасности Александра Майоркаса. Конгрессмены считают, что чиновник не принял мер для противодействия нелегальной миграции. При этом Маск подчеркнул, что кризис на границе США реален и требует скорейшего разрешения.