Маск не стал комментировать информацию о сбоях Startlink на Украине

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, однако отказался комментировать сообщения о сбоях в работе спутников. Он назвал данные сведения конфиденциальными, сообщает РИА Новости.

Что касается происходящего на поле боя, это конфиденциальная информация, — указал Маск.

Так он отреагировал на статью в Financial Times, в которой утверждалось, что перебои в работе Starlink сказались на качестве связи в войсках Украины. Публикацию Маск назвал «плохой репортерской работой».

Эта статья неверно сообщает, что терминалы Starlink и услуги были оплачены, тогда как была оплачена только малая часть. Их работа стоит компании SpaceX 80 миллионов долларов, к концу года сумма превысит 100 миллионов долларов, — рассказал бизнесмен.

Ранее Financial Times сообщила, что один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил о панике, которую в ВСУ вызвали сбои в работе Starlink. В Киеве предположили, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват силами РФ.