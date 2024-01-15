Маск назвал заслуживающего доверия кандидата в президенты США Илан Маск заявил о доверии к кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск в соцсети Tiwtter (X) заявил о доверии к претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. При этом политик поделился на своей странице положительным комментарием Маска в своей адрес.

Да, — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой «Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами».

Маск ранее высказался о ситуации с американским блогером Гонсало Лирой. В ответ на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который выступил с критикой в адрес Белого дома и Киева в связи с гибелью американца в украинской тюрьме, Маск назвал эти события ужасными.

Ранее Рамасвами заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае его победы на президентских выборах 2024 года. Кандидат заявил, что дни Североатлантического альянса «будут сочтены». Политик считает, что большинство партнеров по блоку не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, а экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повышает риск крупного конфликта с Россией.

Кроме того, Рамасвами рассказал о превосходстве России над США в области гиперзвуковых ракет и ядерного оружия. Он высказал опасения насчет союза Москвы и Пекина, который может стать серьезной угрозой для Вашингтона. При этом, считает кандидат, финансирование Украине может еще больше усугубить ситуацию.