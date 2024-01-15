Предприниматель Илон Маск в соцсети Tiwtter (X) заявил о доверии к претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. При этом политик поделился на своей странице положительным комментарием Маска в своей адрес.
Да, — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой «Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами».
Маск ранее высказался о ситуации с американским блогером Гонсало Лирой. В ответ на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который выступил с критикой в адрес Белого дома и Киева в связи с гибелью американца в украинской тюрьме, Маск назвал эти события ужасными.
Ранее Рамасвами заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае его победы на президентских выборах 2024 года. Кандидат заявил, что дни Североатлантического альянса «будут сочтены». Политик считает, что большинство партнеров по блоку не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, а экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повышает риск крупного конфликта с Россией.
Кроме того, Рамасвами рассказал о превосходстве России над США в области гиперзвуковых ракет и ядерного оружия. Он высказал опасения насчет союза Москвы и Пекина, который может стать серьезной угрозой для Вашингтона. При этом, считает кандидат, финансирование Украине может еще больше усугубить ситуацию.