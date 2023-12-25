Маск назвал залог успешного ведения войны Илон Маск назвал экономическую мощь основой успешного ведения войны

Фото: Marine Corps Lance Cpl. Christian Salazar

Американский бизнесмен Илон Маск назвал экономический фактор основополагающим для успешного ведения боевых действия во время вооруженных конфликтов. Таким образом он прокомментировал пост в Twitter (X) предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в любой войне побеждает сторона, которая может производить боевые припасы в больших масштабах с меньшими затратами на единицу продукции.

Экономическая мощь — основа, позволяющая вести войны, — отметил Маск.

17 декабря миллиардер Илон Маск двумя восклицательными знаками прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что сотрудники украинских военкоматов забирают граждан прямо с улиц и отправляют на «миссию самоубийц». Сакс написал, что такая мобилизация происходит за счет Соединенных Штатов Америки.

Ранее глава SpaceX согласился с тем, что Украина потеряет еще больше территорий, если не заключит мирное соглашение с Россией. Соответствующий комментарий он оставил под постом Сакса, который считает, что Киев уже навсегда утратил контроль над утерянными территориями.

До этого Маск обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме, в которую угодил из-за критики главы государства. Он напомнил, что Штаты отправили Киеву $100 млрд, а там посадили в тюрьму американца.