Маск назвал страну, которая может захватить мировой рынок электромобилей Маск: Китай может захватить мировой рынок электромобилей

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными предприятиями в мире, поэтому у Пекина есть все шансы захватить мировой рынок электрокаров, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его словам, если не сдерживать КНР, то она добьется огромного успеха и неоспоримого лидерства. Маск уверен, что устанавливать торговые барьеры необходимо уже сейчас, передает CNBS.

Китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными предприятиями в мире, — заявил глава корпорации Tesla.

По информации издания, китайская корпорация по производству электрокаров BYD ранее вышла на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом таких же успехов добиваются и небольшие местные стартапы.

Ранее стало известно о планах Tesla отозвать из Китая более 1,6 млн электрокаров. Концерн принял соответствующее решение из-за «неполадок с системой помощи водителю». Согласно заявлению ведомства, речь идет о моделях Model S, Model X, а также о Model 3 и Model Y, которые были собраны на конвейерах в Китае.