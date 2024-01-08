Маск назвал помощь нелегальной иммиграции уголовным преступлением

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Люди, содействующие незаконной иммиграции, должны нести уголовную ответственность, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Twitter (X). Таким образом бизнесмен ответил на публикацию комитета палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности о том, что 10 января члены комитета проведут заседания по поводу импичмента главы Министерства внутренней безопасности страны Александра Майоркаса.

Помощь и пособничество нелегальной иммиграции — это уголовное преступление. Кризис на границе реален, и его необходимо разрешить, — говорится в сообщении.

Известно, что конгрессмены недовольны работой Майоркаса. По их мнению, министр не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции.

5 января Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена поощряет нелегальную миграцию. По мнению миллиардера, об этом говорит в первую очередь статистика.

До этого губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что Байден разрушает страну своей миграционной политикой. Эббот подчеркнул, что глава государства отказывается исполнять действующие законы в этой сфере, а также мешает их исполнению в штатах. В общем это выглядит как «враждебность к закону и порядку», заключил он, комментируя новость о том, что Минюст США готов подать иск против Техаса, если тот станет преследовать по закону подозреваемых в незаконном пересечении границы.