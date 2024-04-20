Маск эмоционально ответил на нежелание молодых американцев рожать детей Маск назвал катастрофическим снижение доли молодых американцев с детьми

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter (X) назвал катастрофическим снижение доли молодых американцев, которые обзавелись детьми. Так он отреагировал на публикацию о том, что, по последним данным, только 27% жителей США в возрасте 30-34 лет стали родителями, при этом в 1993 году этот показатель составлял 60%.

Абсолютно катастрофически, — ответил он.

Ранее он заявлял, что демографический коллапс угрожает населению Земли. По его мнению, это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество. При этом он уверен, что человечеству необходимо заняться освоением космоса и заселением других планет.

До этого предприниматель предупредил, что нация голландцев вымрет, если уровень рождаемости в стране останется низким. По словам Маска, самая большая проблема сегодня — это коллапс западной культуры и ценностей из-за открытых границ.

В свою очередь вторы публикации для научного издания The Lancet предположили, что стремительное снижение показателей рождаемости по всему миру толкает мир к опасной демографической катастрофе. Ученые из американского Института показателей и оценки здоровья пришли к выводу, что с текущими тенденциями уже в 2050 году молодежь не сможет прокормить старшее поколение.