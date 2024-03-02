«Врут как дышат»: Маск назвал худшее из традиционных СМИ Маск: агентство Reuters является худшим из традиционных СМИ

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Агентство Reuters является худшим из традиционных средств массовой информации, заявил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в Twitter (X). Вместе с тем он выразил уверенность, что все подобные СМИ «врут как дышат». В 2022 году упомянутое им агентство сообщало об увольнении жаловавшихся на Маска сотрудников SpaceX.

Традиционные СМИ врут как дышат. Reuters худшее из них на данный момент, — констатировал Маск.

До этого предприниматель заявлял, что американские граждане не способны даже представить, какой большой мощью обладает государственная цензура в США. Он отметил, что подвергается постоянным атакам с тех пор, как принял решение отменить все ограничения на высказывания в принадлежащей ему социальной сети. Он также подчеркнул, что свобода слова является основой демократии, именно поэтому поправка о ней в Конституции США является первой. Миллиардер заключил, что без свободы слова «все потеряно».

Соответствующее высказывание Маска стало ответом на публикацию американского предпринимателя Дэвида Сакса. Он написал, что счастлив являться гражданином США, в которых существует свобода слова и отсутствуют политические репрессии. При этом Сакс уточнил, что демократы каждый день пытаются эти права подорвать.