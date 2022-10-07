Маск назвал Байдена слишком старым для выборов

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Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск назвал президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы баллотироваться на второй президентский срок. В интервью Financial Times предприниматель отметил, что действующему президенту трудно будет оставаться «в теме».

Вы не хотите отойти слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться в теме... Может быть, отставание от среднего возраста на одно поколение — это нормально, но на два? Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными. Возможно ли это вообще? — заявил Маск.

4 октября пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер подтвердила намерение нынешнего президента Джо Байдена участвовать в выборах в 2024 году. Сам Байден уже говорил, что у него есть намерение участвовать в президентских выборах, однако он утверждал, что еще не принял окончательное решение и собирается это сделать в будущем году.

Ранее обозревательница Washington Post Меган Макардл написала, что состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».