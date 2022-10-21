Маск: Кремль — это не Олимпиада для славных парней Маск предположил, что новый президент России не будет расположен к Западу

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Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter сообщил, что желающие сместить президента России Владимира Путина ошибочно надеются то, что новый российский лидер будет привержен «западной философии». Глава Tesla подчеркнул, что такой исход маловероятен, поскольку Кремль — «не Олимпиада для славных парней».

Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней, — написал Маск.

Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы стать членом НАТО. При этом экс-чиновник, который ранее признался в организации государственных переворотов за границей, высказывался за смену власти в РФ «во имя перспектив мира и безопасности Европы».

Ранее Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением миссии ООН. Миллиардер также предложил оставить Крымский полуостров России.

После этого американский политолог и основатель Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Маск общался с Путиным перед публикациями в Twitter об Украине. Он подчеркнул, что миллиардер рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.

Позднее Маск опроверг информацию о том, что обсуждал с Путиным вопрос урегулирования ситуации на Украине перед публикацией своих постов. Миллиардер подчеркнул, что разговаривал с российским лидером только один раз около 18 месяцев назад.