Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Известный американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением своего коллеги и инвестора Дэвида Сакса, который критически оценил ситуацию с контрнаступлением Вооруженных сил Украины у себя в Twitter. По его словам, США ждет неблагоприятный исход на украинском фронте.

С течением времени становится очевидным, что усилия украинской стороны в ходе контрнаступления не приводят к достижению заявленных целей, — написал Сакс.

Также он упомянул о переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Стамбуле, которые могли положить конец военным действиям, но были отклонены Западом.

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Сакс провел параллель между текущими событиями на Украине и ситуацией в Афганистане, напомнив, что американскую общественность на протяжении двадцати лет убеждали в успешности военных операций США в Афганистане. Он выразил опасение, что Соединенные Штаты могут столкнуться с похожим исходом на Украине, и задался вопросом о том, насколько долго президент Джо Байден сможет поддерживать «войну через посредников», которую можно было бы предотвратить.

Хорошо сказано, — ответил в комментариях Илон Маск.

Ранее Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Обозреватель полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.