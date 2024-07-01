Маск: демократы и республиканцы впервые пришли к согласию из-за Байдена Маск согласился, что осознание когнитивных проблем Байдена сплотило американцев

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

Американский миллиардер Илон Маск согласился с пользователем социальной сети Х, который написал, что осознание снижения когнитивных способностей президента США Джо Байдена, наблюдавшееся во время дебатов с Дональдом Трампом, объединило американцев. В ответ бизнесмен написал, что в первый раз за долгое время увидел, чтобы сторонники Демократической и Республиканской партий хоть в чем-то были согласны.

Впервые за долгое время вижу, чтобы республиканцы и демократы друг с другом в чем-то соглашались, — отметил Маск.

Ранее Илон Маск иронично прокомментировал в соцсети X пост, посвященный провалу президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Штатов Дональдом Трампом. В ответ один из пользователей, симпатизирующий Украине, обвинил его в предвзятости. На это предприниматель напомнил ему смысл такого термина, как свобода слова.

До этого Маск объявил, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии, уверен он. Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания.