Маск без слов оценил заявление о помощи Израилю и Украине Маск восклицательным знаком оценил критику помощи США Украине и Израилю

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск без слов прокомментировал в Twitter (Х) заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о возможности Вашингтона оказывать поддержку одновременно Израилю и Украине. Под твитом одного из пользователей он поставил восклицательный знак.

Пользователи соцсети обсуждали интервью министра телеканалу Sky News, в котором она заявила, что США могут позволить себе обеспечивать военные нужды обеих упомянутых стран. Один из комментаторов отметил, что американцы, задающиеся вопросами о причинах госдолга США, должны обратить внимание на зарубежные неурядицы, в которые оказалась втянута страна. Маск поставил восклицательный знак под этим твитом.

В сентябре Маск приветствовал заявление сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет большие средства на покрытие невоенных расходов Киева. На соответствующий пост сенатора в соцсетях Маск написал «Браво!».

Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман высказал мнение о том, что Вашингтону не следует тратить много на помощь еврейскому государству. По его словам, хватит $1–3 млрд. Дипломат добавил, что Украина нуждается в несоизмеримо большем объеме помощи, чем Израиль.