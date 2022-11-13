Маск анонсировал возобновление продажи подписок Twitter Blue Маск: продажа подписок Twitter Blue может возобновиться на следующей неделе

Фото: Социальные сети

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться уже к концу следующей недели. Об этом он рассказал в ходе общения с пользоватеоми, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что в компании было принято решение о приостановке продажи подписок.

Вероятно, в конце следующей недели, — сказал Маск, отвечая на вопрос пользователя о сроках возвращения подписки.

Решение о приостановке продаж было принято 10 ноября ради возможности решения проблем а ккаунтами, выдающими себя за другие лица. При этом газета The Washington Post утверждала, что пользователи по-прежнему имеют полный доступк к функциям подписки.

Платная подписка Twitter Blue помимо прочего позволяет пользователям получить «синюю галочку» в социальной сети, означающую, что данный аккаунт верифицирован.

Ранее Илон Маск, недавно ставший владельцем социальной сети Twitter, допустил, что компания может обанкротиться. Об этом он заявил в первом обращении к сотрудникам. Банкротство компании возможно в том случае, если она не начнет приносить больше денег. Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по приобретению платформы за $44 млрд. За это время предприниматель успел уволить половину сотрудников Twitter, а оставшимся запретил работать в удаленном режиме. Отныне они должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.