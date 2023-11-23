Маск анонсировал продажи электропикапа через четыре года после презентации Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке

Фото: Cnbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприниматель из США Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter (X) анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке. Это произошло через четыре года после презентации прототипа.

Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке, — написал предприниматель.

Впервые компания Маска продемонстрировала Cybertruck в 2019 году. Тогда предполагалось начать серийное производство пикапа в 2021 году, его цена должна была стартовать с $40 тысяч. В январе 2022 года предприниматель перенес выпуск серии на 2023 год по причине нехватки комплектующих. Первый серийный электропикап был собран на заводе Tesla в Техасе в июле текущего года.

В компании сообщают, что автомобиль сможет перевозить свыше 1,5 тонны грузов, при этом его разгон до 96 километров в час будет осуществляться за 2,9 секунды. По словам разработчиков, одного заряда батареи хватит на 800 километров пути.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление судьи окружного суда Палм-Бич (Флорида) Рида Скотта сообщило, что Илон Маск и менеджмент компании Tesla скрыли информацию о наличии неполадок в работе системы автопилота автомобилей. Отмечается, что компания Tesla уже проходила ответчиком по делам, связанным с вызванными автопилотом авариями. Однако тогда ей удавалось выигрывать судебные процессы.

Система автопилота Tesla неоднократно подвергалась критике в США. Министр транспорта страны Пит Буттиджич заявлял, что компания не имеет права называть свои машины беспилотными. По его словам, неполадки в работе автопилота привели по меньшей мере к 14 смертям.