Marvel намерена перезапустить Железного человека

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На фоне протестов в Атланте, которые произошли после смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса от руки сотрудника полиции, были задержаны не менее 36 человек. Об этом 14 июня сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

Протесты начались в субботу, 13 июня. За день до этого стало известно, что Брукса застрелил полицейский. Силовики приехали по вызову из-за жалоб жителей Атланты на то, что машина афроамериканца перегородила...