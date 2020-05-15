США

Marvel намерена перезапустить Железного человека

14:31, 14 июня 2020
Фото: Marvel Entertainment/youtube.com

Компания Marvel сообщила о планах перезапустить историю о Железном человеке. Она будет переосмыслена в новой линейке комиксов.

Над новым проектом будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художнику CAFU. Дизайн брони нового супергероя разработал Алекс Росс.

Помимо этого, на YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер, в котором подробно рассказывается о возвращении Тони Старка к своим корням.

Как ранее писал NEWS.ru, ассистент Роберта Дауни-мл. показал репетицию сцены из «Мстителей: Финал».

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