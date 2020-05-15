Marvel намерена перезапустить Железного человека

Компания Marvel сообщила о планах перезапустить историю о Железном человеке. Она будет переосмыслена в новой линейке комиксов.
Над новым проектом будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художнику CAFU. Дизайн брони нового супергероя разработал Алекс Росс.
Помимо этого, на YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер, в котором подробно рассказывается о возвращении Тони Старка к своим корням.
Как ранее писал NEWS.ru, ассистент Роберта Дауни-мл. показал репетицию сцены из «Мстителей: Финал».
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