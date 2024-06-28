Политолог описал реакцию американцев на «зависшего с открытым ртом» Байдена Политолог Марков: состояние Байдена на дебатах с Трампом заставило демократов рыдать

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Миллионы сторонников Демократической партии США были шокированы и унижены состоянием американского президента Джо Байдена во время дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь состояние лидера Соединенных Штатов действительно ужасное.

Миллионы демократов рыдали от унижения, когда видели Байдена на трибуне, зависшего, с открытым ртом, не моргающего. Как и ожидалось, физическое и ментальное состояние Байдена стало главной темой для зрителей. И это состояние ужасное, — констатировал Марков.

Ранее политолог выразил мнение, что на должности президента США демократы хотят видеть не действующего главу государства Джо Байдена, а супругу бывшего президента Барака Обамы Мишель или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По словам аналитика, оба варианта при этом «не очень идеальны».

До этого сенатор Андрей Климов заявил, что дебаты между Байденом и Трампом напоминают сюжет из американской версии реалити-шоу под условным названием «Дом-2». По его словам, все высказывания политиков направлены на то, чтобы получить как можно больше голосов избирателей на предстоящих выборах.