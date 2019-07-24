https://static.news.ru/photo/532e6f72-adc2-11e9-911b-fa163e074e61_1024.jpg Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марк Эспер официально возглавил Министерство обороны США. Новый шеф Пентагона принёс присягу в присутствии американского президента Дональда Трампа.

Кандидатуру Эспера Сенат утвердил 23 июля. Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу, без приставки «исполняющий обязанности».

Как сообщает РИА Новости , Эспер ранее руководил Министерством сухопутных сил, которое входит в структуру Пентагона. До него обязанности главы Минобороны исполнял Патрик Шэнахан, которого Трамп в итоге решил не выдвигать для утверждения в Сенате.

Предыдущий шеф Пентагона Джеймс Мэттис ушёл в отставку 31 декабря 2018 года.

Как писал News.ru, Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.