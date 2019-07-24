Марк Эспер официально возглавил Министерство обороны США. Новый шеф Пентагона принёс присягу в присутствии американского президента Дональда Трампа.
Кандидатуру Эспера Сенат утвердил 23 июля. Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу, без приставки «исполняющий обязанности».
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Предыдущий шеф Пентагона Джеймс Мэттис ушёл в отставку 31 декабря 2018 года.
Как писал News.ru, Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.