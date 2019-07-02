https://static.news.ru/photo/f44398ba-9c6f-11e9-9e87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в тюрьме США, рассказал, что она похудела до 40 кг при росте 170 см.

Мужчина заявил, что экстремальное похудение на 20 кг связано с постоянным стрессом, плохим питанием и тяжёлыми условиями содержания. По его словам, 30-летняя Мария старается не обращать на это внимания, активно занимается спортом и самообразованием, а также преподаёт другим заключённым женщинам четыре предмета: математику, английский язык, теорию вероятности и обществознание, сообщают « Известия ».

Как писал News.ru ранее, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после телефонного разговора с заключённой в США Марией Бутиной напомнил, как важно не допустить, чтобы её поместили в миграционный центр после освобождения. Он сообщил, что поговорил накануне с Марией по телефону. Они обсудили самочувствие и времяпрепровождение девушки в заключении, а также вопросы защиты граждан России, арестованных за рубежом.