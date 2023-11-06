«Мальчики на фронте очень устали»: в США раскрыли ожидания украинцев NYT: на Украине нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы морально готовятся к длительному конфликту, при этом среди них растет недовольство государством, сообщает New York Times. В американском издании предположили, что растущий пессимизм жителей страны связан с провалом контрнаступления ВСУ.

Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически <...>. Эта война продлится долго. В каждом селе есть могилы, — рассказал изданию глава львовского села Тухля Андрей Ткачук.

В публикации также приводятся данные октябрьского опроса Киевского международного института социологии. Так, рейтинг доверия украинцев к правительству рухнул до 39% с 74%, которые были в мае. Государственному телевидению теперь доверяют только 48% жителей страны.

Директор института, проводившего опрос, Антон Грушецкий указал изданию на то, что украинцы «становятся пессимистами». Он считает, что граждане страны лишились чувства безопасности и сейчас ищут, кого бы обвинить в неудачах на фронте. Пока целями народного гнева остаются коррупция и западные союзники, слишком медленно поставлявшие Киеву вооружения. При этом провалившие контрнаступление ВСУ украинцы не осуждают, подчеркнул эксперт.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тактика маневренной обороны сил РФ позволила полностью остановить контрнаступление ВСУ, проводимое Киевом в регионе. По его словам, армия Украины «выдохлась», осталась только агония.