Маккарти готов оставить пост спикера палаты представителей Конгресса США Маккарти заявил, что готов покинуть должность спикера палаты представителей Конгресса США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кевин Маккарти

Кевин Маккарти, занимающий пост спикера палаты представителей Конгресса США с 7 января 2023 года, заявил журналистам о готовности оставить должность после голосования Демократической партии. При этом политик, чьи слова приводит РИА Новости, признался, что продолжит борьбу за «американское общество».

Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему, — сказал Маккарти.

Голосование по вопросу отстранения спикера состоится 3 октября. Он потеряет должность, если его отставку поддержат демократы и пять однопартийцев-республиканцев.

Накануне член палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении Маккарти. Гетц воспользовался правом «привилегированной резолюции». В этом случае прошение переходит в ряд приоритетных для конгрессменов, а решение по нему принимается в течение двух законодательных дней.

Инициатива Гетца связана с подозрениями в адрес Маккарти. Республиканец обвинил оппонента во лжи палате представителей и президенту США Джо Байдену по вопросу продления финансирования правительства. В связи с этим, считает Гетц, палате представителей нужен новый руководитель, которому можно будет доверять.