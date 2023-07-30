Макгрегор: российские системы РЭБ глушат всю технику ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские системы РЭБ глушат всю технику ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощные системы радиоэлектронной борьбы ВС России мешают Вооруженным силам Украины проводить военные операции, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-блоге. По его словам, российские системы глушат всю технику украинских войск.

Когда россияне передвигают свои системы противовоздушной обороны, они также переносят и установки РЭБ, у которых есть колоссальные возможности. Они оказывают огромное влияние на способность украинской армии воевать, — высказался полковник.

Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди сообщил, что ВС РФ с помощью РЭБ-систем удалось «приглушить» переданные Киеву реактивные системы залпового огня. По мнению Макгрегора, этот инцидент показал, что возможностям американских РСЗО «пришел конец».

Ранее Макгрегор заявил, что перехват и уничтожение РСЗО HIMARS российскими военными поставило президента Украины Владимира Зеленского в безвыходное положение. По его мнению, украинский лидер находится в ярости также по причине значительных потерь ВСУ в ходе боев и отсутствия защиты со стороны НАТО. Как отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, что поставит под угрозу существование Североатлантического альянса.