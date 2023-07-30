Макгрегор рассказал, кто одобрил разрушение Каховской ГЭС Экс-советник Пентагона Макгрегор: санкцию на разрушение Каховской ГЭС дала Нуланд

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Украина разрушила Каховскую дамбу по распоряжению руководства США, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Twitter. По его словам, это решение утвердила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Уничтожение Каховской ГЭС, <...> скорее всего, было одобрено США. <...> Консенсус заключается в том, что это сделали украинцы, и мне сказали, что на самом деле это решение было утверждено Викторией Нуланд, — сообщил Макгрегор.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. В результате в Новой Каховке ее уровень поднялся до 12 метров. Погибли 55 человек, 175 госпитализированы. Подтопленными остаются около двух тысяч домов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения станции займет несколько недель. Политик отметил, что работы не прекращаются ни днем, ни ночью.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS. По словам российского лидера, Москва не заинтересована в подрыве ГЭС, поскольку это повлекло за собой тяжелые последствия для территорий, которые находятся под российским контролем.