Макговерн: Путин будет вести переговоры c Зеленским только с позиции силы

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с западными странами и президентом Украины Владимиром Зеленским только с позиции силы, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. По его мнению, экс-лидеры Германии и Франции обманули Россию, убедив ее подписать Минские соглашения, в то время, как они выигрывали время для вооружения Украины. Макговерн считает, что у Путина нет больше доверия к партнерам по переговорам. Экс-сотрудник ЦРУ убежден, что Москва будет вести диалог с объективной позиции силы и диктовать свои условия.

Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (российское руководство. — NEWS.ru) будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия, — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года экс-президент Франции Франсуа Олланд, который был одним из подписантов Минских соглашений, заявил, что договоренности позволили Украине укрепить собственную армию. Схожее признание после начала спецоперации прозвучало и со стороны бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, эти слова представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявкой на трибунал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Он добавил, что российская сторона приложила много усилий «на переговорном треке» для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли.