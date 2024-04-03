Макфол расскажет китайским студентам о политике великих держав Экс-посол США в России Макфол преподаст курс по политике в Пекине

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол отправился в Китай, чтобы прочитать студентам лекцию. В соцсети X он рассказал, что проведет в Пекинском университете мини-курс о политике великих держав.

После пятилетнего отсутствия вернулся в Пекин, — написал бывший американский дипломат.

Макфол не раскрыл, чему именно посвящены его лекции в китайском университете. Сейчас он является профессором политологии и директором Института Фримена Спогли, а также старшим научным сотрудником в Гуверовском институте в Стэнфорде.

Макфол был американским послом в России с 2012 по 2014 год. Его назначил президент США Барак Обама. Он также является автором двух десятков книг, многие из которых посвящены России.

Ранее американский активист Пол Суроуэлл преподал Макфолу урок после его слов об отказе украинской фехтовальщицы Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Экс-дипломат поинтересовался, почему не осудившим спецоперацию гражданам РФ разрешают участвовать в международных турнирах. Суроуэлл напомнил, что российских спортсменов допускают к соревнованиям на тех же основаниях, что и американцев. Свои доводы он аргументировал вторжением США в Ирак, которое не стало поводом для дисквалификации.