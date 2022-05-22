Макфол рассказал об обмане Вашингтоном Украины Экс-посол США в России Макфол: американские дипломаты лгали Украине про вступление в НАТО

Майкл Макфол / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший посол США в России Майкл Макфол подтвердил, что американские дипломаты долгие годы лгали Украине на счёт вступления в НАТО. Подобную ситуацию он объяснил словами, что таков «реальный мир», сообщает РИА Новости.

На политических дебатах The Munk Debate в Канаде Макфолу пришлось ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Украине в свете перспектив Киева в НАТО.

В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали? — спросили дипломата.

Макфол, улыбнувшись, ответил утвердительно, пояснив, что так устроен «реальный мир».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Евросоюз и НАТО в вопросе их помощи Украине. По его словам, НАТО не сделала ничего, в то время как ЕС очень сильно помог его стране. Министр добавил, что прежде мировое сообщество считало иначе — НАТО, «может, и будет действовать».