Макаревич довел до слез шеф-повара в США из-за стейка Макаревич устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), как ему в одном из самых дорогих американских ресторанов в Сан-Диего пережарили стейк. Музыкант добавил, что шеф-повар плакал, извиняясь перед ним, его пришлось утешать. А в качестве компенсации артиста угостили «каким-то немыслимым десертом».

О том, что принесли «передержанный» кусок мяса, Макаревич сказал одному из управляющих ресторана, который поинтересовался, всем ли доволен гость. По словам музыканта, у того случился сильный «приступ искреннего горя», и он пытался всячески уладить ситуацию. Певец добавил, что просил просто забыть инцидент.

В январе Макаревич попал в немилость интернет-пользователей, когда заявил, что Госконцерт в СССР держался благодаря заработкам «Машины времени». По словам музыканта, коллектив приносил организации доход, сопоставимый с прибылью завода средней величины. При этом сами рокеры получали за один концерт по 10–20 рублей. В ответ на это комментаторы иронично назвали его «скромнягой» и сравнили его заявление с высказыванием латвийской певицы Лаймы Вайкуле, якобы «содержавшей» СССР.