Майкл Блумберг заплатит за кампанию Байдена $100 млн

https://static.news.ru/photo/aa40f568-f5d9-11ea-8be7-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, добивавшийся права баллотироваться на выборах президента Соединённых Штатов от Демократической партии, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена.

Средства будут направлены на проведение мероприятий в поддержку предвыборной кампании Байдена в штате Флорида. Часть средств миллиардер намерен выделить на телевизионную рекламу на английском и испанском языках, чтобы заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов, уже предпринимающихся в этом штате.

Флорида входит в число так называемых колеблющихся штатов, где между кандидатами от демократов и республиканцев развернётся основная борьба, исход которой трудно предсказать, передаёт Associated Press.

Служба Change Research опубликовала данные социологического опроса, согласно которым действующий американский президент Дональд Трамп уступает Джо Байдену по популярности в шести штатах, исход голосования в которых имеет особое значение на выборах. Так, в Аризоне 49% респондентов собираются поддержать Байдена, а 47% — Трампа. Во Флориде у Байдена 49%, у Трампа — 46%. В список также включены штаты Мичиган (Байден — 50%, Трамп — 44%), Северная Каролина (Байден — 48%, Трамп — 47%), Пенсильвания (Байден — 49%, Трамп — 46%) и Висконсин (Байден — 49%, Трамп — 44%), уточняет ТАСС.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в Соединённых Штатах в ноябре 2019 года и истратил несколько сотен миллионов долларов на проведение своей кампании. После неудачных для него результатов «супервторника», когда на первичных выборах отбирали делегатов в 14 штатах и одной заморской территории — Американском Самоа, миллиардер вышел из гонки и поддержал кандидатуру Байдена.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уже израсходовал рекордную сумму на кампанию по своему переизбранию. Однако это не помогло ему улучшить рейтинг относительно Джо Байдена, который является основным конкурентом действующего главы Белого дома. Трамп начал собирать и тратить деньги на своё переизбрание ещё в 2017 году, то есть раньше, чем предыдущие президенты. В результате его штаб, Республиканская партия и два аффилированных комитета потратили уже более одного миллиарда долларов. Эта сумма является рекордом для данного этапа предвыборной гонки. Для сравнения: на предвыборную кампанию бывшего президента Барака Обамы в 2012 году Национальный комитет Демократической партии (НКДП) к этому моменту избирательного цикла истратил всего 643 миллиона долларов.

Выборы в Соединённых Штатах пройдут 3 ноября. Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился быть кандидатом на пост главы страны от Демократической партии. Он отметил, что горд быть демократом. Также, по словам Байдена, для него принятие номинации в руководители государства — это большая честь, писал NEWS.ru.