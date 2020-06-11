Майк Помпео передал россиянам поздравления с Днём России

https://static.news.ru/photo/4de55802-ac3e-11ea-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев обратился к гражданам РФ.

От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России, — говорится в заявлении госсекретаря.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то, что многие называют его Днём независимости России.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии подъёма флага на Поклонной горе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.