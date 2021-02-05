Майк Пенс создаст собственный подкаст

https://static.news.ru/photo/0149e0e4-6872-11eb-b408-96000091f725_660.jpg Майк Пенс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Бывший вице-президент США Майк Пенс намерен запустить подкаст, организованный Фондом молодой Америки — консервативной молодёжной организации, основанной в 1960-х годах. Планируется, что он также будет читать лекции для членов этого сообщества.

Вице-президент Пенс был защитником индивидуальных свобод, традиционных ценностей, свободного рынка и ограниченного правительства на протяжении всей своей выдающейся службы нашей стране. Его энергия и энтузиазм будут продолжать вдохновлять новое поколение молодых людей, — цитирует Politico экс-губернатора штата Висконсин Скотта Уокера.

Планируется, что подкаст Пенса будет ориентирован на молодёжную аудиторию. Он также планирует издать книгу и организовать работу фонда по сбору средств для Республиканской партии. Кроме того, по информации издания, Пенс не исключает участия в президентской гонке в 2024 году.

Майк Пенс покинул должность вице-президента США 20 января, уступив её Камале Харрис.

Как писал NEWS.ru, сенатор Бен Сасс, республиканец от штата Небраска, заявил, что главной целью участников нападения на Капитолий 6 января был вице-президент Майк Пенс. По его словам, политика, который в тот момент вёл совместное заседание обеих палат Конгресса США, собирались похитить и, возможно, убить. Сасс отметил, что веские доказательства намерений нападавших имеются у Министерства юстиции. Он добавил, что американцы не должны верить тому, что нападение стало результатом действий лишь «нескольких плохих парней».