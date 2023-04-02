Люди заживо сгорели на парящем воздушном шаре

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По меньшей мере двое человек погибли и трое получили травмы после пожара и последующего падения воздушного шара в муниципалитете Сан-Хуан-Теотиуакан в штате Мексика, сообщает издание News Rebeat со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел рано утром над раскопками пирамид Теотиуакана, которые находятся примерно в 50 километрах от столицы Мексики, и являются туристическим местом.

По одной из версий, воздушный шар, принадлежавший турфирме, возможно без официального разрешения, поднялся в воздух вместе с туристами. Уже во время спуска корзина, в которой находились путешественники, загорелась. Это вызвало крушение воздушного шара.

По словам свидетелей, туристы начали кричать и звать на помощь. В один момент молодая женщина выпрыгнула из корзины. Шар упал с высоты 200 метров. Одним из пострадавших оказался ребенок 13 лет. В тяжелом состоянии его доставили в госпиталь Аксапуско.

К месту трагедии прибыли прибыли агенты Мексиканской армии, сотрудники полиции и гражданской обороны штата Мексика, а также медэксперты, которые забрали тела погибших.

Прогулки на воздушных шарах являются распространенной практикой в этом районе штата Мексика, где несколько компаний предлагают полеты в ранние часы дня, чтобы туристы могли насладиться восходом солнца и лучшим видом на пирамиды Теотиуакана.

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