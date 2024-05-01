«Люди против геноцида»: в ООН отреагировали на массовые протесты в США ООН поддержала протесты в США из-за ситуации в секторе Газа

Фото: Olga Fedorova/Keystone Press Agency/Global Look Press

ООН выступает против геноцида и поддерживает людей, которые высказывают подобную точку зрения в ходе массовых протестов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом он ответил на вопрос о демонстрациях в США. Известно, что они связаны с происходящим в секторе Газа, передает ТАСС.

Мы выступаем против геноцида и считаем приемлемым, что люди выходят на протесты против геноцида, — заявил Дюжжарик.

По последним данным, в ходе массовых протестов в США были арестованы около 900 человек. Большинство акций проходили на территории различных университетов.

Ранее глава департамента полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан сообщил, что порядка 1,1 тысячи акций протеста, связанных с ситуацией в секторе Газа, прошли в американском городе с октября 2023 года. По его словам, в целом было зафиксировано 2,4 тысячи митингов.

Также сообщалось, что сотрудники полиции Нью-Йорка провели штурм кампуса Колумбийского университета, захваченного студентами. По информации СМИ, правоохранители задержали более десятка пропалестинских демонстрантов. Им потребовалось около трех часов, чтобы полностью освободить кампус «Гамильтон-холл» от протестующих.