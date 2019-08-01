Пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва газопровода в штате Кентукки.
Судьба ещё семерых неизвестна, их называют пропавшими без вести, передаёт
Примерно 100 жителей трейлерного парка, располагающегося недалеко от места происшествия, были эвакуированы. Они смогут вернуться домой к концу дня.
Также было повреждено находящееся рядом железнодорожное полотно, что привело к изменению порядка движения больше 30 поездов.
Взрыв привёл к мощному пожару, во время которого огонь поднялся выше 90 метров. Пожарным удалось ликвидировать пламя.
Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл утром 1 августа в округе Линкольн на участке трубопровода между городами Джанкшн Сити и Хастонвил. После взрыва возник пожар, который перекинулся на расположенные поблизости дома. В борьбе с огнём задействованы 10 пожарных расчётов.