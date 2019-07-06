Несколько человек пострадали при сильном землетрясении, которое произошло в американском штате Калифорния.
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В свою очередь представители компании Edison на юге штата сообщили, что из-за подземных толчков без света остались две тысячи жителей города Риджкрест округа Керн, передаёт
Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
7.1 just happened! The seismograph at— CantTameMe (@CantTameMe69)
#GriffithObservatorywas going crazy during the #SoCal #earthquake #StrangerThings #RidgecrestEarthquake #LasVegas #vegasearthquake #California pic.twitter.com/Hc0Gv5d5ey 6 июля 2019 г.
Ранее News.ru писал, что 4 июля юг Калифорнии содрогнулся от землетрясения магнитудой 6,4. Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.