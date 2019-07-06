https://static.news.ru/photo/ba0849a8-9fb1-11e9-9102-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько человек пострадали при сильном землетрясении, которое произошло в американском штате Калифорния.

По данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, также в результате происшествия на ряде объектов начались пожары.

В свою очередь представители компании Edison на юге штата сообщили, что из-за подземных толчков без света остались две тысячи жителей города Риджкрест округа Керн, передаёт Los Angeles Times .

Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составила 7,1.

Ранее News.ru писал, что 4 июля юг Калифорнии содрогнулся от землетрясения магнитудой 6,4. Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.