Два человека стали жертвами стрельбы в торговом центре Walmart в городе Саутавен штата Миссисипи.
По данным полиции, погибшими являются сотрудники магазина. Тело первого было найдено в здании, а второго — на парковке.
Также в результате происшествия два человека получили ранения.
В настоящее время подозреваемый в стрельбе находится в больнице, передаёт
Ранее News.ru писал, что мужчина, застреливший трёх человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой, штат Калифорния, был вооружён легально приобретённым автоматом Калашникова. Нападавшего звали Сантино Уильям Леган, ему 19 лет. Молодой человек проживал некоторое время в Гилрое.