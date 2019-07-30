https://static.news.ru/photo/0c560926-b2da-11e9-80bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два человека стали жертвами стрельбы в торговом центре Walmart в городе Саутавен штата Миссисипи.

По данным полиции, погибшими являются сотрудники магазина. Тело первого было найдено в здании, а второго — на парковке.

Также в результате происшествия два человека получили ранения.

В настоящее время подозреваемый в стрельбе находится в больнице, передаёт Associated Press .

Ранее News.ru писал, что мужчина, застреливший трёх человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой, штат Калифорния, был вооружён легально приобретённым автоматом Калашникова. Нападавшего звали Сантино Уильям Леган, ему 19 лет. Молодой человек проживал некоторое время в Гилрое.