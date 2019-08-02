https://static.news.ru/photo/e2755562-b5ae-11e9-a468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jennifer Cappuccio Maher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скала обрушилась на пляже в американском штате Калифорния. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека.

По предварительным данным, одна женщина скончалась на месте, а двое других пострадавших в больнице. Ещё один человек получил незначительные травмы.

Территория пляжа, который находится к северу от города Сан-Диего, сейчас закрыт для посещения, передаёт Associated Press .

Ранее News.ru писал, что в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе Сочи после ливня. Автомобильное движение приостановлено.