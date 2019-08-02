Скала обрушилась на пляже в американском штате Калифорния. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека.
По предварительным данным, одна женщина скончалась на месте, а двое других пострадавших в больнице. Ещё один человек получил незначительные травмы.
Территория пляжа, который находится к северу от города Сан-Диего, сейчас закрыт для посещения, передаёт
1 killed as cliff collapses on popular— The Straits Times (@STcom)
#Californiabeach https://t.co/ngIyu4tAtn pic.twitter.com/hWPNMVzYiQ 3 августа 2019 г.
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